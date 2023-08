Declaração de Jesus sobre Neymar irrita CBF, que teme ter o técnico como 'obstáculo' em convocações

Rio - A declaração de Jorge Jesus criticando a convocação de Neymar para a seleção brasileira não caiu bem na CBF. De acordo com o "UOL", a entidade não gostou da fala do técnico do Al-Hilal sobre o atacante estar machucado e teme como será a relação com o português durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

A CBF tinha ciência da lesão de Neymar e não gostou do tom adotado por Jesus em sua coletiva. A convocação do camisa 10 só aconteceu após uma conversa com ele e pelo fato da apresentação à Seleção só acontecer em duas semanas, tempo suficiente para sua recuperação. Após as declarações do português, a CBF emitiu nota dizendo que acompanha a situação clinica do jogador.

Internamente, a CBF teme que Jorge Jesus possa se tornar uma espécie de "obstáculo" nas convocações. Em datas Fifa, o treinador não pode vetar a ida de um jogador para a Seleção, mas pode dificultar e adiar sua liberação.

Vale lembrar que Jorge Jesus foi um dos nomes cotados para comandar a seleção brasileira. O ex-técnico do Flamengo foi apontado como possível substituto de Tite antes do acerto com Fernando Diniz.