Torcedor se transforma em bandeirinha em jogo na Inglaterra após dois auxiliares se lesionarem

Inglaterra - Uma cena inusitada aconteceu na partida entre Portsmouth e Cheltenham Town, no último sábado (19), pela League One, a terceira divisão do futebol inglês. Após dois auxiliares se lesionarem, um torcedor do Portsmouth foi o responsável por assumir a função de bandeirinha.

Após os dois membros de sua equipe se machucarem, o árbitro Ben Toner pediu que o sistema de som do estádio buscasse alguém para bandeirar o jogo, já que não teria como seguir a partida. O torcedor do Portsmouth logo se prontificou.

Apesar de estranharem a cena, os clubes aprovaram a solução emergencial encontrada pelo árbitro e elogiaram o desempenho do "novo auxiliar". Nas redes sociais, o Cheltenham disse que gostou da atuação, mesmo com o torcedor sendo do time adversário.

"Acho que o árbitro assistente substituto foi o melhor que já tivemos!", escreveu o clube em suas redes sociais.