Time de Philippe Coutinho goleia, mas brasileiro sai do jogo lesionado

Inglaterra - O Aston Villa venceu, em casa, a equipe do Everton pelo placar de 4 a 1. O duelo foi válido pela segunda rodada da Premier League. Apesar do ótimo resultado, o clube deve ter uma baixa importante para os próximos jogos, já que o meia-atacante Philippe Coutinho sofreu uma lesão no segundo tempo e saiu de campo chorando.

Coutinho entrou no jogo aos 19 minutos da etapa final, no lugar de Douglas Luiz. Por volta dos 40 minutos, ao dominar uma bola no círculo central, o brasileiro foi atingido por James Garner antes de desabar no gramado. Na sequência, o jogador pôs a mão na posterior da coxa esquerda.

O meia foi prontamente atendido pela equipe médica, mas precisou ser substituído e deu lugar a Cameron Archer. Na saída do campo, o meia mal conseguia colocar os pés no chão e, chorando, precisou ser carregado para fora do gramado.

O Aston Villa ainda não divulgou detalhes sobre a gravidade da lesão e nem o tempo estimado para a recuperação do brasileiro.