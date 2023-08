Brasil é derrotado pela Itália em amistoso às vésperas do Mundial de Basquete

Shenzhen (CHI) - A seleção brasileira de basquete perdeu o 100% de aproveitamento nos amistoso de preparação visando a Copa do Mundo. Em partida disputada na madrugada deste domingo (20), em Shenzhen, na China, os comandados de Gustavo de Conti perderam para a Itália por 93 a 87.

A partida foi marcada por muitas reclamações quanto à atuação da arbitragem, que acabou excluindo Raulzinho por duas faltas técnicas. Além disso, Caboclo e Benite, outras referências do elenco, foram retirados do jogo por cinco faltas cada.

O Brasil começou bem diante da Itália, com um 27x14 no primeiro quarto de jogo. No entanto, como nas outras oportunidades (mesmo com as vitórias sobre Sudão do Sul, Austrália e Venezuela), o meio da partida foi de queda de produção. A Seleção foi para o intervalo vendo a diferença cair de 13 para seis, com 44 a 38 no placar.

Já no terceiro período do duelo, a Itália foi muito superior e foi para a pausa entre os quartos com três pontos de frente, vencendo por 64 a 61. Mesmo batalhando e contando com atuações importantes de Lucas Dias (18 pontos), Léo Meindl (14), Caboclo (14) e Yago (12), os europeus fecharam o jogo sem muitos sustos.

A seleção brasileira ainda enfrenta a Sérvia nesta segunda-feira, às 9h (de Brasília), antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 26, contra o Irã. No Grupo G também estão Costa do Marfim e Espanha. O torneio será disputado em três países: Japão, Indonésia e Filipinas.