Zagallo apresenta sinais de melhora, mas ainda não tem previsão de alta

Rio - Neste domingo (20), nas redes sociais, a família de Zagallo publicou uma atualização sobre o estado de saúde do ex-técnico e jogador, internado desde terça-feira (15) devido a um quadro de infecção urinária. Ele já respira sem ajuda de aparelhos, apresentou sinais de melhora, mas segue sem previsão de alta.

O "Velho Lobo" está sob o acompanhamento da Dra. Márcia Ladeira, sua médica há 20 anos, no hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na última atualização, no sábado, constavam evidências de melhora clínica e laboratorial, com Zagallo lúcido.

Zagallo está sob os cuidados da médica Márcia Ladeira, que o acompanha há 20 anos. Essa é a segunda internação do ex-treinador em pouco mais de um ano. Em julho de 2022, ele ficou na unidade semi-intensiva por causa de uma infecção respiratória, que foi controlada.