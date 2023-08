Coritiba confirma contratação do astro argelino Slimani

Curitiba - O Coritiba anunciou, neste domingo (20), o acordo com o atacante argelino Islam Slimani. O clube paranaense confirmou a assinatura de um pré-contrato com o jogador de 35 anos, que deve se apresentar ao Coxa nos próximos dias para acertar o vínculo definitivo.

Slimani estava sem clube desde que deixou o Anderlecht (BEL), ao fim da última temporada europeia, e seu último jogo foi no dia 23/5. Pelo clube belga, marcou nove gols em 16 jogos disputados.

O experiente centroavante disputou a o Mundial de 2014, que foi disputado no Brasil, e marcou dois gols em quatro jogos, sendo um deles na Arena da Baixada, casa do Athletico-PR, rival do Coritiba. No torneio, a Argélia caiu nas oitavas de final para a campeã Alemanha.

A confirmação da contratação foi feita de forma criativa nas redes sociais do Coxa. Primeiro, o clube fez uma publicação em árabe; em seguida, publicou duas coordenadas, sendo uma de um local na Argélia e outra do Couto Pereira, o mapa do país com o escudo do clube e, finalizando, um vídeo com lances do novo reforço.