Heroína da Espanha recebe notícia da morte do pai após marcar gol do título na Copa do Mundo

Austrália - Horas após marcar o gol do primeiro título da Espanha na Copa do Mundo feminina, em Sydney, a lateral Olga Carmona recebeu a triste notícia da morte de seu pai. O falecimento foi no último sábado (19), véspera da decisão, mas a família da heroína espanhola optou por só lhe dar a notícia após o confronto contra a Inglaterra.

Os familiares de Olga estiveram na Oceania durante a fase de grupos, mas voltaram à Espanha e só retornaram à Austrália para a final, acompanhados da psicóloga da lateral. A Federação Espanhola confirmou a notícia.

"Mandamos nosso abraço sincero a Olga e a sua família em um momento de dor profunda. Te amamos, Olga, você é a história do futebol espanhol", escreveu a entidade em uma rede social.

Na comemoração de seu gol, Olga Carmona chegou a homenagear a mãe de uma amiga, que também acabou falecendo.

"Essa vitória foi uma conquista e queremos dedicá-la à mãe de uma das minhas melhores amigas que morreu recentemente. Eu quis mostrar o nome dela", explicou após o título.

Aos 23 anos, Olga foi decisiva na reta final da campanha da Espanha. Além de ter feito o gol do título, ela também marcou na semifinal, contra a Suécia, e foi eleita a melhor jogadora na final contra a Inglaterra.