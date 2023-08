Portugues-RJ marca três vezes de pênalti, elimina o Patrocinense e se aproxima de vaga na Série C

Rio - Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, a Portuguesa-RJ não decepcionou no Estádio Luso-Brasileiro neste domingo (20) e garantiu a classificação para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com três gols de pênalti do centroavante Marcelo Toscano, a Lusa venceu o Patrocinense-MG por 3 a 1 e irá enfrentar o Caxias-RS na próxima fase.

Restam apenas dois jogos para alcançar o sonho do projeto de colocar a Lusa na terceira divisão. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o clube da Ilha do Governador terá o direito de decidir contra o time da Serra Gaúcha em casa. As datas serão definidas pela CBF.

A vitória

A Portuguesa-RJ abriu o placar logo cedo, aos 10 minutos de jogo. O próprio Marcelo Toscano foi quem sofreu pênalti do goleiro Cairo, que só foi marcado após pedido de revisão do VAR. O segundo saiu aos 23 minutos, após o lateral-esquerdo Yuri ser derrubado ao invadir a área. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para tirar da direção da meta.

Na volta do intervalo, o Patrocinense diminuiu o marcador em sua primeira investida. Aos dois minutos, Ronaldo pegou sobra de cruzamento e, pelo lado direito, pegou de primeira acertando uma bomba sem chances de defesa para o experiente goleiro Dida.

Já na reta final, aos 37, Dodô roubou a bola no campo de ataque e foi parado com falta pelo zagueiro Danilo, da equipe mineira. Marcelo Toscano, com categoria, deslocou o goleiro Cairo e cobrou à meia altura, no canto esquerdo. 3 a 1, hat-trick do experiente atacante, de 38 anos, e Lusa a dois jogos do acesso.