Ministro espanhol considera inaceitável beijo de dirigente em jogadora e exige desculpas

Rio - Apesar da vitória da Espanha contra a Inglaterra na final da Copa do Mundo feminina, um fato repercutiu mais que o jogo em si. No momento da premiação das atletas, o presidente da Real Federação Espanhol de futebol, Luis Rubiales, deu um beijo na boca de Jenni Hermoso, um dos destaques da seleção na conquista do primeiro título mundial, e a imagem rodou o mundo causando revolta nas redes sociais.



Em participação no programa "Las Mañanas", da Rádio Nacional España, Miquel Iceta, Ministro da Cultura e do Desporto da Espanha, classificou a atitude de Rubiales como inaceitável e exigiu um pedido de desculpas do Presidente da Federação.



"Parece-me inaceitável. Vivemos um momento de igualdade, direitos e respeito pelas mulheres. Todos devemos ter um cuidado especial em nossas atitudes e ações. Acredito que é inaceitável beijar uma jogadora na boca para parabenizá-la. Pelo que vi, acho que deve ser dito: todos nós merecemos respeito. A primeira coisa que você deve fazer é se explicar e dar desculpas. Isso é lógico e razoável. Nós que temos responsabilidades públicas temos que ter muito cuidado porque estamos passando um recado para a sociedade e o recado é: igualdade de direitos é respeito", comentou o ministro em sua participação no programa de rádio.



Após a premiação do título mundial e de toda a repercussão do beijo em Hermoso nas redes sociais, Rubiales foi perguntado sobre o fato ainda no estádio pela rádio Marca, da Espanha, e preferiu ver o momento como um pico de alegria entre amigos.



"Não vamos dar atenção aos idiotas e aos estúpidos, sério. É um pico de dois amigos comemorando algo, não estamos aqui para besteira. Vamos ignorar e curtir as coisas boas e nem me falem de perdedores que não consigo ver o que há de errado. É uma coisa sem maldade. Se existem tolos, que continuem com suas tolices. Prestemos atenção naqueles que não são tolos.É algo sem maldade e sem sentido", disse o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.



Por meio das redes sociais, momentos após receber a medalha e o beijo de Luis Rubiales, Jenni Hermoso disse que não tinha gostado do que havia acontecido entre os dois. Horas depois, a meia tentou explicar como viu tudo que passou para a agência de notícias EFE e mudou um pouco sua opinião.



"Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo devido à imensa alegria de ganhar uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, seu comportamento com todos nós foi dez e foi um gesto natural de carinho e gratidão. Um gesto de amizade e gratidão não pode ser mais pensado, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante", finalizou.