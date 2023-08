Após reunião, PSG adota otimismo sobre possível renovação de Mbappé, diz jornal

Rio - O atacante Kylian Mbappé, de 24 anos, ainda tem possibilidades de renovar com o PSG. De acordo com o jornal espanhol "AS", está havendo uma aproximação entre as partes, e a possibilidade de um novo acordo existe. Atualmente, o vínculo do jogador com o clube francês vai até junho de 2024.

De acordo com a publicação, neste domingo, houve uma reunião da cúpula do PSG com Mbappé e seus representantes. A conversa foi considerada positiva pelo clube francês, que está otimista para resolver o impasse com o jogador e acertar uma renovação.

Em uma conversa anterior, o atacante afirmou que não iria sair do PSG de graça. Com contrato até o fim da atual temporada, isso só não aconteceria, caso Mbappé acertasse sua renovação de vínculo com o clube de Paris.

De acordo com o jornal espanhol, a expectativa é que haja uma nova conversa ao longo desta semana. Espera-se que Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, participe da reunião.