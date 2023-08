Corinthians bancará despesas com funeral e translado de vítimas do acidente

São Paulo - O Corinthians bancará todas as despesas com funeral e o translado das vítimas do acidente de ônibus com torcedores que capotou na madrugada de domingo (20), em Igarapé, perto de Belo Horizonte. O acidente com o veículo deixou sete vítimas fatais e outras nove internadas, inclusive o motorista que está em estado grave.