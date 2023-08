Depoimento de Lucas Paquetá sobre envolvimento em apostas é adiado

Inglaterra - A Federação Inglesa de Futebol (FA) adiou o depoimento do meia Lucas Paquetá, acusado de violações em apostas esportivas. Ainda não foi definida uma nova data para o jogador do West Ham dar sua versão sobre o assunto. A informação foi divulgada pelo site "ge".

Paquetá teve o nome envolvido nas apurações sobre possíveis apostas casadas de cartões amarelos que ele e Luiz Henrique, do Bétis, receberam, contra Aston Villa e Villareal, no dia 12 de março. O que chamou atenção é que contas foram criadas no dia do jogo e por pessoas próximas e com ligações com o jogador, além dos valores envolvidos.