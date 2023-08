Sul-Americana: Conmebol comunica mudança do local do jogo da volta entre Defensa y Justicia e Botafogo

Argentina - Nesta segunda-feira, 21, a Conmebol anunciou a mudança do local do jogo da volta entre Defensa y Justicia e Botafogo, válido pelas quartas de final da Sul-Americana. Agora, a partida será realizada no Estadio Florencio Sola, na província de Buenos Aires. Anteriormente, o confronto estava marcado para acontecer no Estadio Ciudad de Lanús.



Vale destacar que a data e o horário foram mantidos. As duas equipes medirão forças no dia 30 de agosto (uma quarta-feira), às 19h (de Brasília). Quem avançar enfrentará nas quartas o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU.

Em tempo: a partida de ida entre Botafogo e Defensa y Justicia acontecerá nesta quarta-feira, 23. Os dois times jogarão no Estádio Nilton Santos, a partir das 19h.