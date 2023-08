Basquete: Argentina ficará de fora dos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde 2000

Rio - Após desfrutar de uma geração que conquistou o ouro olímpico em Atenas em 2004, o vice Mundial em 2019 e o título da Copa América em 2022, a Argentina está fora da Copa do Mundo deste ano e dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

A Argentina foi derrotada pelo Bahamas por 82 a 75, neste último domingo (20), na decisão da Qualificação das Américas para o Pré-Olímpico. Com o resultado, a seleção albiceleste não tem mais chances de disputar os Jogos Olímpicos do próximo ano.

A última vez que a Argentina não disputou a Olimpíada no basquete masculino foi em Sydney, em 2000. Na edição seguinte, retornou aos Jogos e conquistou o ouro olímpico, em Atenas. Desde então, sempre figurou entre as principais potências do basquete masculino.

A Copa do Mundo de basquete será realizada entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro, com sede tripla entre Indonésia, Filipinas e Japão. Bahamas, Polônia, Croácia, Bahrain e Camarões se classificaram para o Pré-Olímpico e disputarão a vaga com outras 19 equipes do Mundial.