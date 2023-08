Atacante suspenso por regras de apostas na Inglaterra provoca Paquetá: 'Não bati em ninguém'

Inglaterra - Suspenso por ter violado as regras de apostas da Federação Inglesa, o atacante Ivan Toney, do Brentford, alfinetou Lucas Paquetá, que está sendo investigado pelo mesmo órgão pelo mesmo motivo. O inglês comentou sobre o caso que impede ele de entrar em campo pela Premier League, mas alfinetou o brasileiro, afirmando que ele nunca teve que "machucar ninguém" para vencer uma aposta.

"Houve pessoas que disseram que o que eu estava fazendo era combinação de resultados, mas nada disso era combinação de resultados. Eu apenas estava apostando em mim mesmo para marcar o primeiro gol da partida. Estava tentando fazer a coisa certa pelo meu time. Não estava batendo em um adversário apenas para tomar um cartão amarelo e ganhar uma aposta", provocou Toney.

"Eu estou agora como uma criança no Natal, contando os dias para poder voltar a treinar e estar perto dos meus companheiros, deixando essa "prisão futebolística" para trás. Acho que falamos muito sobre saúde mental e esse tipo de coisa, mas o que uma coisa dessas faz com alguém que não é permitido em um ambiente? Deixar uma pessoa longe do campo de treino sabendo que o futebol é sua vida e é tudo o que eles fazem desde pequenos, como isso vai ajudar alguém? Não é uma sensação agradável e todo o propósito de não ser permitido no campo de treinamento é desconcertante para mim", concluiu.

Paquetá teve o nome envolvido nas apurações sobre possíveis apostas casadas de cartões amarelos que ele e Luiz Henrique, do Bétis, receberam, contra Aston Villa e Villarreal, no dia 12 de março. O que chamou atenção é que contas foram criadas no dia do jogo e por pessoas próximas e com ligações com o jogador, além dos valores envolvidos.

Devido às investigações, o Manchester City suspendeu as negociações para tentar contratar o meia revelado pelo Flamengo. Além disso, o jogador também ficou fora da convocação para a seleção brasileira para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.