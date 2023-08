Globo registra grande audiência com transmissão da decisão entre Espanha e Inglaterra

Rio - O duelo entre Espanha e Inglaterra, válido pela final da Copa do Mundo Feminina, trouxe ótimos números de audiência para a TV Globo. Segundo dados do Kantar Ibope Media, a emissora marcou 9 pontos no Painel Nacional de Televisão (PNT), que registra a audiência das 15 principais praças do país. Em São Paulo, foram 10 pontos. Já no Rio, 9.

A partida que sacramentou o título inédito das espanholas ajudou a Globo a liderar em todo o Brasil e alcançar a maior audiência do ano em um domingo na faixa das 7h às 9h. No PNT, os números elevaram em 35%, em São Paulo, 37%, e no Rio houve um aumento de 20% em relação à média dos últimos quatro domingos. ajudou a Globo a liderar em todo o Brasil e alcançar a maior audiência do ano em um domingo na faixa das 7h às 9h. No PNT, os números elevaram em 35%, em São Paulo, 37%, e no Rio houve um aumento de 20% em relação à média dos últimos quatro domingos.

A última vez que a emissora carioca marcou índices semelhantes foi durante a Copa do Mundo do Catar, quando foi transmitido o jogo entre Costa Rica e Japão, em 27 de novembro do ano passado.