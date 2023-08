Presidente da Federação Espanhola se desculpa por beijar jogadora durante a premiação

Espanha - Em vídeo divulgado nesta segunda-feira, 21, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, pediu desculpas por dar um beijo na boca da atacante Jenni Hermoso, durante a cerimônia de premiação do título da Copa do Mundo Feminina 2023. O mandatário admitiu o equívoco, mas disse que a situação foi vista como "algo natural" dentro da seleção.

"Estamos perante um acontecimento histórico, num dos dias mais felizes do futebol espanhol: campeões do mundo, uma barbaridade. Mas há um fato que tenho de lamentar, tudo o que aconteceu entre mim e uma jogadora, com quem tenho uma ótima relação, como com outros. Com certeza me equivoquei, tenho que admitir. Em momentos de máxima efusividade, sem má fé, o que aconteceu aconteceu espontaneamente", disse Rubiales.

"Aqui (dentro da seleção) não se entendeu (a polêmica) porque a gente viu como algo natural, normal, sem má fé. Peço desculpas, não tive outra saída. Você tem que aprender com isso e entender que quando você ocupa um cargo como esse, de presidente da Federação, tem que ter mais cuidado", completou.

ENTENDA O CASO

Uma cena constrangedora marcou a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina 2023. Durante a entrega das medalhas de ouro para as jogadoras e membros da comissão técnica da Espanha, que venceu a Inglaterra por 1 a 0 na decisão , o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, deu um beijo na boca de Jenni Hermoso.

A situação, claro, repercutiu muito mal. O Ministro da Cultura e do Desporto da Espanha, Miquel Iceta, disse que a atitude de Rubiales foi inaceitável e exigiu um pedido de desculpas ( clique aqui e saiba mais ).