Barcelona busca a contratação de goleiro de clube da Série A

O goleiro Bento , do Athletico Paranaense, vive o melhor momento da carreira. Titular do CAP desde a saída de Santos, o arqueiro vem se firmando como um dos melhores do Brasil. Prova disso é a convocação para a seleção brasileira e agora, o interesse do Barcelona .

Os espanhóis monitoram a situação do jogador há um bom tempo, mas agora estão interessados em avançar nas conversas, afirma o "UOL". Bento vem chamando a atenção do mercado europeu, e fez o Athletico recusar propostas muito interessantes do Benfica e Inter de Milão.



O CAP não se mostrou disposto a negociar o jogador em nenhum momento, e recusou até mesmo oferta na casa dos 12 milhões de euros, cerca de R$ 60 milhões pelo goleiro. No entanto, o Barcelona conta com uma 'carta na manga' para fechar a negociação, revela o "UOL".



Isso porque recentemente, o Barça contratou Vitor Roque pelo maior valor da história do CAP. Com isso, as diretorias construíram uma boa relação, e assim os espanhóis esperam conseguir convencer o Athletico a negociar sua saída. A janela de transferências europeia se encerra neste dia 31 de agosto.

Outra coisa que pode ajudar o Barcelona, é o fato de o time ter sido eliminado de maneira precoce da Libertadores. Com isso, a diretoria pode optar por fazer uma receita maior nesta temporada, uma vez que o principal objetivo do ano já foi descartado.