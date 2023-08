Amigo diz que Neymar não foi jogar na Arábia Saudita somente por dinheiro

O ex-lateral direito Gabriel, amigo de Neymar, revelou algumas motivações que levaram o brasileiro a acertar sua transferência para a Arábia Saudita. Segundo ele, não foi somente uma questão monetária, o desejo de uma vida mais pacata e longe de badalação teria feito o craque optar pelo Al-Hilal. A declaração foi dada à ESPN.

Gabriel comentou a pressão sofrida por Neymar em outros lugares do mundo. Agora, na Arábia, o camisa dez busca viver um tempo tranquilo com a sua família, longe das críticas de torcedores, fator que também teria pesado muito na decisão. Além disso, o ex-jogador comentou sobre o destino do amigo após jogar no Al-Hilal. Ele crê que os Estados Unidos seja uma opção.

"Estou feliz, vou criar a minha filha, viver um tempo com a minha família aqui na Arábia Saudita e, depois, ver o que acontece", disse Neymar, de acordo com Gabriel.

Quando questionado sobre a permanência de Neymar na Europa, Gabriel falou que o próprio atleta viveu um "cansaço psicológico" e quis procurar outras alternativas.