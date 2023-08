Al-Ahli, da Arábia Saudita, apresenta proposta por jogador campeão do mundo com a Argentina

Arábia Saudita - O Al-Ahli não só tem interesse na contratação de Rodrigo de Paul, do Atlético de Madrid, como também já oficializou uma proposta ao clube espanhol pelo jogador. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. De acordo com ele, a oferta apresentada ao Atleti é de 32 milhões de euros (pouco mais de R$ 173,6 milhões na cotação atual).

Al-Ahli, vale lembrar, é um dos quatro clubes comprados pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita. Com o novo investimento, já chegaram à equipe de Jeddah nomes conhecidos do futebol europeu, como: Édouard Mendy; Ibañez; Kessié; Mahrez; Roberto Firmino; e Saint-Maximin.

CARREIRA DE RODRIGO DE PAUL

O meio-campista tem 29 anos e é cria do Racing, da Argentina. Em 2014, ele foi negociado junto ao Valencia, da Espanha. No entanto, retornou ao clube de Avellaneda por empréstimo em 2016.



No meio daquele ano, transferiu-se para a Udinese, da Itália. Já em 2021, foi para o Atlético de Madrid, onde está desde então.

Com a camisa da seleção argentina, De Paul conquistou os seguintes títulos: a Copa América, em 2021; a Finalíssima, em 2022; e a Copa do Mundo do Catar, em 2022.