Ponta de clube inglês é investigado por suposta agressão a torcedor

Inglaterra - Um dos destaques da equipe do Aston Villa, o ponta Leon Bailey está sendo investigado pela polícia do condado de West Midlands, na Inglaterra, após ser acusado de agredir um torcedor. As informações são do jornal "Daily Mail".

O episódio teria acontecido no último domingo (20), após a vitória do Aston Villa sobre o Everton pelo placar de 4 a 0. De acordo com o relato do torcedor à polícia, ele teria pedido a Bailey uma foto junto de seu filho, que fazia seu aniversário de cinco anos. Entretanto, o jogador se recusou e ainda empurrou o fã, que teria caído no chão e se machucado.

Ainda de acordo com o torcedor, o episódio teria sido testemunhado por diversos outros torcedores e registrado pelas câmeras de segurança do Villa Park, estádio do Aston Villa.

A polícia afirmou que está investigando sobre o caso. O Aston Villa também informou que aguarda mais informações para dar o seu posicionamento. Bailey e sua assessoria ainda não se pronunciaram sobre o caso.