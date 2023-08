Futebol do Rio vai bem em três divisões do Brasileirão

Botafogo na liderança isolada do Brasileirão, com 11 pontos de vantagem para o Palmeiras, Flamengo e Fluminense no G-4. O futebol do Rio vive um bom momento na elite do futebol brasileiro, mas também nas divisões inferiores, com Volta Redonda e Portuguesa.



O Voltaço venceu em casa o Figueirense por 2 a 0, no domingo (20), e se classificou para as quartas de final da Série C. Em terceiro lugar na primeira fase faltando uma rodada para o fim, o time está perto de garantir a vantagem de decidir em casa no mata-mata para conquistar uma das quatro vagas para a Série B de 2024.



Com campanha de nove vitórias, três empates e seis derrota na competição, o Volta Redonda está a três jogos de chegar à Série B.



Ainda mais próximo de subir está a Portuguesa na Série D. Único clube do Rio a passar da fase de grupos - Resende e Nova Iguaçu fizeram campanhas ruins e ficaram nas últimas colocações -, o time da Ilha do Governador já superou duas fases do mata-mata e chegou às quartas de final.



Após passar por Operário (MG) e Patrocinense, a Portuguesa enfrentará o Caxias (RS) por uma das quatro vagas na Série C do ano que vem. Invicto há 11 jogos na competição, definirá o confronto em casa.



Dos clubes do Rio ainda em competição nacional, apenas o Vasco não está em boa situação, na zona de rebaixamento com o 18º lugar no Brasileirão, a cinco pontos de distância do Bahia, o primeiro fora do Z-4. O Cruz-Maltino, pelo menos, vive seu melhor momento, com duas vitórias e um empate em três jogos, e tenta uma reação.