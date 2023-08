Real poderá oferecer 650 milhões no fim do mês para tirar Mbappé do PSG

Rio - Kylian Mbappé, de 24 anos, voltou a atuar pelo PSG, porém, de acordo com o jornal alemão "Bild", o Real Madrid deverá fazer uma proposta pelo atacante, antes do fim da janela de transferências na temporada europeia. O clube espanhol deverá fazer uma proposta de cerca de 120 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões).

O valor ainda é bem distante dos 200 milhões de euros que o PSG estava pedindo para liberar Mbappé. O jogador, de 24 anos, tem contrato até junho de 2024. O Real Madrid deverá realizar a proposta nos últimos dias deste mês.

Segundo o jornal espanhol "AS", o PSG realizou uma reunião com o Mbappé e seus agentes nesta semana e um clima de otimismo por uma renovação apareceu. Em uma conversa anterior, o atacante afirmou que não iria sair do PSG de graça. Com contrato até o fim da atual temporada, isso só não aconteceria, caso Mbappé acertasse sua renovação de vínculo com o clube de Paris.