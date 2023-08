Clube da Inglaterra tem interesse em jovem zagueiro do São Paulo

São Paulo - Um dos destaques do São Paulo em 2023, o zagueiro Lucas Beraldo, de 19 anos, já desperta atenção de clubes estrangeiros. De acordo o portal "Premier League Brasil", o jogador está no radar do Wolverhampton, da Inglaterra. Ainda conforme informou o site, o atleta também possui interesse na transferência.

O São Paulo pretende segurar Beraldo até o fim do ano, mas uma proposta na casa dos R$ 80 milhões de reais poderia convencer o Tricolor Paulista a vendê-lo. Já os ingleses pretendem oferecer um valor menor para tentar a contratação do defensor.

O Wolverhampton deve abrir negociações com o clube brasileiro em breve e oferecer uma proposta na casa dos 10 milhões de libras (aproximadamente R$ 63,5 milhões). Esta informação é do jornalista turco Ekrem Konur.

Revelado pelo São Paulo, Beraldo faz a sua segunda temporada como profissional do time. Em 2022, o zagueiro atuou em apenas quatro partidas, mas tem se destacado neste ano. Com 33 jogos e um gol marcado no Brasileirão, o jovem é titular absoluto da equipe comandada por Dorival Júnior.