Clube de Benzema quer dispensar português um mês após contratá-lo por quase R$ 163 milhões

Rio - A movimentação dos clubes árabes na janela de transferências segue dando o que falar. Um mês após pagar 30 milhões de euros (cerca de R$ 162,8 milhões) para contratar o atacante Jota, que pertencia ao Celtic, o Al-Ittihad pensa em dispensá-lo por não ter um "perfil de estrela". A informação é do jornal "Marca".

De acordo com o jornal "Asharq Al-Awsat", o Al-Ittihad, clube que contratou astros como Benzema, Fabinho e Kanté, vive uma crise interna. O clube vive um ambiente tenso por conta dos jogadores estrangeiros mais antigos do elenco, que vivem instabilidade.

Para investir em astros do futebol europeu, o Al-Ittihad está limitado por conta do número de estrangeiros. O goleiro Marcelo Grohe, por exemplo, teve sua saída cogitada, mas o técnico Nuno Espírito Santo vetou. O brasileiro Romarinho foi um dos nomes que pediram para deixar o clube, diz a publicação. Já o egípcio Hegazy exigiu o pagamento completo de seu contrato para ser negociado e abrir uma vaga no elenco.

Salah na mira

Enquanto resolve suas questões internas, o Al-Ittihad sonha com a contratação do astro Mohamed Salah. Diferentemente de Jota, o clube árabe acredita que o atacante do Liverpool atende suas expectativas.

Salah já comunicou ao Liverpool que deseja permanecer no clube, mas o poder econômico do Al-Ittihad pode fazer a diferença. Os sauditas têm até 20 de setembro para fechar novas contratações.