Autora do gol do título da Espanha na Copa do Mundo se manifesta pela primeira vez após morte do pai

Autoria do gol do título da Espanha na Copa do Mundo Feminina, com a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, Olga Carmona usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez após a morte do pai - que aconteceu horas antes da decisão - e agradeceu pelas mensagens de apoio.

"Não tenho palavras para agradecer todo o amor de vocês. Ontem foi o melhor e o pior dia da minha vida. Eu sei que você gostaria de me ver curtir esse momento histórico, por isso estarei com meus colegas, para que de onde você estiver saiba que essa estrela também é sua, pai", escreveu a lateral-esquerda.

Olga foi a campo na decisão do Mundial, na madrugada do último domingo, sem saber sobre a morte do pai e só foi comunicada pelos familiares após a partida