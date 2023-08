Alison dos Santos vai à final nos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo

Budapeste - Alison dos Santos está na final dos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo, em Budapeste, na Hungria. Seis meses após passar por uma cirurgia no joelho, o brasileiro foi à final anotando o seu melhor tempo na temporada (47s38).

Na semifinal, o americano Rai Benjamin, medalhista de prata em Tóquio 2020, se classificou em primeiro lugar. Alison dos Santos se classificou em segundo após ultrapassar o francês Vaillant, que chegou a ocupar temporariamente o segundo lugar durante o trajeto.



Alison dos Santos ficou com o quinto melhor tempo geral das semifinais. A melhor marca foi do campeão olímpico e recordista mundial, o norueguês Karsten Warholm, que completou a prova em 47s09. Os americanos Rai Benjamin e Trevor Bassit, e o jamaicano Roshawn Clarke, completam a lista.

A disputa pelo título mundial dos 400m com barreiras acontecerá nesta quarta-feira (22), às 16h50 (de Brasília), em Budapeste, na Hungria.