Após desistência por Paquetá, Manchester City fecha com atacante Doku

Inglaterra - Atual detentor dos títulos da Liga dos Campeões e da Premier League, o Manchester City decidiu ir ao mercado para repor a saída de Riyad Mahrez, que se transferiu para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Nesse sentido, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, os ingleses fecharam a contratação do atacante Jérémy Doku por 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 326 milhões).

Antes de fechar com o belga, os Citizens tiveram os brasileiros Raphinha, do Barcelona, e Paquetá, do West Ham, como opções. No caso do segundo,por causa das