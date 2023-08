Vídeo! Árbitro desmaia e é internado após levar cabeçada de jogador

#SanFrancisco del #Chañar: Detuvieron a un jugador por agredir a un árbitro



Un árbitro de la Liga de #Ischilín de Fútbol, en el norte de la provincia de #Córdoba, resultó gravemente herido por la agresión que le propinó un jugador de #Peñarol de #Chuña durante un partido. pic.twitter.com/PYJ1R5JYZ9 — Marca Informativa Córdoba (@CbaMarca) August 21, 2023

Rio - A partida entre Peñarol de Chañar e La Franciscana, válida pela Liga Ischilin, torneio de várzea da Argentina, terminou de forma lamentável. O árbitro Carlos Saire levou uma cabeçada de Pablo Contreras, do Peñarol, e precisou ser internado.A agressão aconteceu após o jogador se irritar por uma suposta falta não marcada pelo juiz. A vítima caiu inconsciente e precisou ir ao hospital para exames, mas passa bem.Veja a agressão:“Fiquei muito tonto e perdi a consciência. Eles me trataram em Chañar e me levaram para o hospital. Aparentemente, está tudo bem. Cortei meu lábio por dentro e por fora. Em nenhum momento insultei o jogador: ele me pediu uma falta e, quando virei, ele me xingou. Virei para expulsá-lo e ele me deu a cabeçada”, disse o árbitro à Radio Comunitaria La Plaza.Após o ocorrido, Contreras foi preso e encaminhado para uma delegacia da região. Ele aguarda decisão da Justiça para saber se continuará detido.