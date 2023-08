Sem querer, Renato Gaúcho teve 'participação' no gol da vitória do Santos diante do Grêmio; entenda

Santos - O atacante Julio Furch revelou uma informação curiosa sobre o gol que marcou para garantir a vitória do Santos sobre o Grêmio por 2 a 1, no último domingo, pelo Brasileirão. Em entrevista ao canal "Camisa 21", nesta segunda-feira, ele revelou que o gesto feito pelo técnico Renato Gaúcho para informar aos jogadores do Tricolor que a bola não havia saído de campo o fez correr na jogada e receber o passe para marcar o tento do Peixe.

"Sem dúvidas, corri pelo movimento do técnico rival. Primeiro, pensei que a bola estava fora, mas com o movimento de mãos (do treinador) de que a bola ainda estava em jogo, aí comecei a correr, comecei a correr porque vi que Mendoza estava perto. Então, já imaginei a jogada na minha cabeça", disse Furch.

GOL EM LANCE INUSITADO



É GOL DO SANTOS!



Julio Furch

Yefferson Soteldo (2)



Santos 2x1 Grêmio pic.twitter.com/A0uHSy6Wxs — Jaqueline Smith ˢᵖᶠᶜ (@JaquelineS27379) August 20, 2023

A jogada do gol da vitória do Santos aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. Reinaldo, do Grêmio, foi para a batida de escanteio e levantou a bola na área. A zaga do Peixe, então, fez o corte.

A bola parecia que sairia pela linha lateral, mas pegou efeito e permaneceu dentro de campo. Assim, Renato Gaúcho, que estava perto, tentou avisar a seus jogadores que ela permaneceria em campo.

No entanto, eles não perceberam. Já Mendonza estava ligado no lance e puxou o contra-ataque e deu um lindo passe de trivela para Soteldo. O venezuelano avançou e tocou para Furch, que empurrou a bola para o fundo das redes.