Milan bate o Bologna e estreia com vitória no Campeonato Italiano

Itália - O Milan estreou com o pé direito no Campeonato Italiano 2023/24. Nesta segunda-feira, 21, os Rossoneri venceram o Bologna por 2 a 0 fora de casa, no Estádio Renato Dall'Ara, em partida válida pela primeira rodada da compeição. Giroud e Pulisic fizeram os gols do jogo.

Vale mencionar que um fato curioso marcou a partida. Segundo informaram jornalistas italianos, o Milan não desceu ao vestiário no intervalo do confronto porque o ar-condicionado não estava funcionando.

COMO FORAM OS GOLS?

O primeiro tento veio aos 11 minutos da etapa inicial. Pulisic levantou bola na área, e Reijnders não só evitou a saída pela linha de fundo como também escorou para dentro. Livre de marcação, Giroud finalizou de perna direita para balançar as redes do Bologna.

Já o segundo veio dez minutos depois. Pulisic tabelou com Giroud pelo lado direito, avançou e bateu forte, sem chances de defesa para o goleiro Skorupski.

AGENDA

Agora, as duas equipes viram a chave para a segunda rodada do Campeonato Italiano. O Milan volta a campo no próximo sábado, às 15h45 (de Brasília), para enfrentar o Torino no San Siro. Já o Bologna encara a Juventus no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), no Allianz Stadium.