Arsenal se segura com um a menos e garante vitória fora de casa pela Premier League

Londres (ING) - Nesta segunda-feira (21), pela segunda rodada da Premier League, o Arsenal sofreu na reta final, mas bateu o Crystal Palace fora de casa, no Selhurst Park, pelo placar de 1 a 0. O gol do jogo foi marcado de pênalti, já na segunda etapa, pelo meia norueguês Martin Odegaard.

Os Gunners, comandados por Mikel Arteta, foram superiores na primeira etapa e tiveram chances de largar em vantagem. Nas duas principais oportunidades, o atacante Nketiah, que substitui Gabriel Jesus, ainda se recuperando de cirurgia no joelho, desperdiçou frente a frente com o goleiro Sam Johnstone.

O jovem centroavante, que já havia acertado a trave, foi importante na construção da jogada do gol. Após cobrança de falta rápida de Martinelli pelo lado direito, ele invadiu a área e foi derrubado pelo arqueiro do Palace. Odegaard cobrou com estilo, no canto direito, aos oito minutos da segunda etapa.

A situação, que parecia controlada, tornou-se uma missão complicada assim que o lateral-direito japonês Tomiyasu foi expulso pelo segundo cartão amarelo aos 22 minutos. Até o fim do jogo, o Crystal Palace pressionou, levou perigo e obrigou o goleiro Ramsdale a trabalhar.

Esta foi a segunda vitória do Arsenal em dois jogos na Premier League. Agora, a equipe de Londres se prepara visando a partida contra o Fulham, no próximo sábado (26), às 11h (de Brasília), novamente fora de casa.