Eliminatórias: CBF anuncia Arena Pantanal como palco de Brasil e Venezuela

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (21) que o terceiro jogo da Seleção nas Eliminatórias da Copa 2026, contra a Venezuela, no dia 12 de outubro, será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, com capacidade para 44 mil torcedores.

Em comunicado, a entidade explicou que a escolha pelo palco se deu após visitas técnicas, que analisaram a qualidade do gramado, a infraestrutura para receber os atletas, imprensa e torcedores. O estádio é casa do Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Ao final das análises, a CBF considerou que, dentro dos critérios prioritários, como o menor tempo de deslocamento para o segundo jogo no Uruguai, de cerca de três horas, conforto, infraestrutura e segurança para a delegação, torcedores e imprensa, o estádio está dentro dos parâmetros desejados. Com certeza, teremos um grande espetáculo, mais uma vez aproximando a Seleção Brasileira de seus torcedores", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

A seleção brasileira estreia nas Eliminatórias no dia 8 de setembro, contra a Bolívia, no estádio Mangueirão, em Belém. Na segunda rodada, 12 de setembro, vai até Lima para enfrentar a seleção do Peru.