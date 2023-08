Com lesões na coxa, Neymar pode fazer estreia pelo Al-Hilal em um mês, afirma jornal

Arábia Saudita - Principal contratação do Al-Hilal, Neymar só deverá fazer sua estreia pela equipe saudita daqui a um mês. De acordo com informações do jornal português "Record", o brasileiro, de 31 anos, tem duas lesões na coxa direita. O craque foi convocado para compromissos da Seleção nos próximos dias 8 e 12.

Após realizar exames, Neymar foi diagnosticado com duas lesões no músculo femoral da perna direita: uma de grau mais leve, que seria tratada até o fim da semana; e outra de maior complexidade, que demandaria recuperação de cerca de quatro semanas. Na próxima semana, o brasileiro vai se submeter a uma ressonância magnética.

Caso realmente fique sem atuar por mais um mês, Neymar iria desfalcar o Al-Hilal em quatro partidas da equipe no Campeonato Saudita. O brasileiro não irá entrar em campo contra Al-Raed, Al-Ittifaq, Al-Ittihad e Al-Riyadh.