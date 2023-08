Maracanã vai ser fechado para recuperação do gramado após jogo do Flamengo neste sábado

Rio - Após receber críticas pelo estado do gramado na partida entre Vasco e Atlético-MG, no último domingo, o Maracanã será fechado a partir desde sábado para recuperação do gramado. O anúncio foi feito pelo perfil oficial do estádio. Ainda não há previsão do período em que o local ficará fechado. O Maracanã será palco da partida entre Fluminense e Olimpia, na próxima quinta-feira, pelas quartas de finais da Libertadores, e de Flamengo e Inter, no próximo sábado, pela Série A.

O Maracanã já teria uma pausa em outubro de um mês visando a final da Libertadores, que acontecerá no estádio no dia 4 de novembro. A Conmebol tem pressionado bastante o local, de olho na decisão da competição. O mal estado do gramado já rendeu punições ao Flamengo.

Confira a nota oficial do Maracanã:

"Parada Técnica no Maracanã



O Complexo Maracanã informa que o estádio sofrerá uma parada técnica nos próximos dias para a recuperação do gramado. Até o momento, 55 jogos foram realizados, o que faz do Maracanã o estádio mais utilizado do país, seguido de longe pelo Independência, com 15 jogos a menos. Como é de conhecimento de todos, os estádios europeus recebem, em média, 30 jogos por temporada.

Considerando-se que nessa época do ano, no Brasil, fatores climáticos como a menor incidência de luz e temperaturas mais baixas interferem na estrutura geral do campo de jogo, mesmo assim o estádio foi utilizado duas vezes neste último fim de semana com um intervalo de menos de 15 horas entre as duas partidas realizadas. Uma delas, o confronto Vasco x Atlético Mineiro, no último domingo (20/08), após decisão judicial.

Diante disso, tendo em vista que os danos causados não podem ser recuperados sem uma paralisação, após o dia 26/08/2023 promoveremos a interrupção das atividades do estádio para viabilizar a plena recuperação do gramado.

O período em que o Maracanã ficará sem atividades será informado em breve, após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho.