Ídolo do Corinthians, Tévez assume cargo de técnico em clube argentino

Argentina - O ex-atacante do Corinthians, Carlito Tévez, de 39 anos, é o novo treinador do Independiente, clube da cidade de Avellaneda, na grande Buenos Aires. Ele terá a missão de evitar o rebaixamento para a Segundona do maior vencedor da história da Libertadores.

Carlos Tevez es el nuevo entrenador del plantel profesional de #Independiente.



¡Bienvenido y todos los éxitos en esta etapa!#TodoRojo pic.twitter.com/vEQt1IyeXs — C. A. Independiente (@Independiente) August 22, 2023 Tévez assume o Independiente no lugar de Ricardo Zielinski, que pediu demissão no último domingo, horas depois da derrota em casa para o Colón por 1 a 0. Será o segundo trabalho do argentino como treinador. Antes do Independiente, Carlitos passou pelo Rosário Central, no ano passado. A estreia de Tévez será no próximo domingo (27), contra o Vélez Sarsfield, outro adversário direto na luta pela permanência, em Avellaneda.

Revelado pelo Boca Juniors, Carlito Tévez defendeu o Corinthians de 2005 e 2006, tendo conquistado um Brasileiro pelo Timão. Além dos dois clubes, o ex-atacante passou por Manchester City, Manchester United, Juventus, e encerrou a carreira pelo clube xeneize em 2021.