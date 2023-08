Ídolo do Botafogo, Loco Abreu dá soco em monitor do VAR; assista

Rio - Ídolo do Botafogo, o ex-atacante Loco Abreu teve mais um de seus episódios de "loucura". O atual técnico do César Vallejo se revoltou ao ser expulso e acabou dando um soco no monitor do VAR, que estava à beira do campo.

E o Loco Abreu que quebrou o monitor do VAR com um soco na partida entre César Vallejo e Tarma pelo campeonato peruano.



: LigaMax1pic.twitter.com/AoYrd7DonX — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 22, 2023 Abreu se irritou com a arbitragem por conta do tempo de acréscimo. A equipe do uruguaio levou um gol aos 54 minutos do segundo tempo, sendo que o juiz havia prometido jogo até os 51. Após o ocorrido, ele chutou a bola em direção ao gramado e por isso levou o vermelho.

Dentro de campo, a partida entre César Vallejo e Tarma terminou em 1 a 1. O time de Loco Abreu ocupa a 11ª posição no Campeonato Peruano, com 11 pontos conquistados após 10 rodadas.