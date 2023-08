Marquinhos em risco? Em votação secreta, elenco do PSG elege novo capitão

França - Atual capitão do PSG, Marquinhos tem seu posto colocado em risco. Os jogadores do clube francês fizeram uma votação secreta, nesta terça-feira (22), para eleger quem deve ser o líder do time dentro das quatro linhas na temporada 2023/24, de acordo com vários veículos da imprensa francesa.



Segundo a 'RMC Sport', o brasileiro Marquinhos não seria unanimidade no elenco. Entretanto, o jornal 'Le Parisien', informou que o zagueiro era uma das opções de voto ao lado de Mbappé, Danilo Pereira, Kimpembe e até o italiano Verratti, que está fora dos planos do PSG e não foi relacionado para as duas primeiras rodadas do Campeonato Francês.



O técnico do PSG, Luis Enrique, se esquivou da definição do capitão de sua equipe. O espanhol disse que, de fato, são os próprios jogadores que definem seu representante.



"Não escolho os capitães, são os jogadores. Eles botam quem melhor os representam. Nesta semana creio que houve uma reunião e existem quatro capitães que os representam. Quero os capitães dos jogadores e eles votam", afirmou o treinador.



Na primeira rodada do Campeonato Francês, contra o Lorient, Marquinhos começou como reserva e a faixa ficou inicialmente com Danilo Pereira. O zagueiro brasileiro recebeu a braçadeira ao entrar no fim do segundo tempo, no lugar de Lucas Hernández, e com o defensor português ainda em campo.