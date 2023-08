Botafogo e Fluminense fecham parceria com marca de isotônico; veja detalhes

Rio - O TNT Sports Drink é a nova bebida esportiva de Botafogo e Fluminense. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 22, por meio do site oficial de ambos os clubes. A marca, que pertence ao Grupo Petrópolis, já patrocina Corinthians, Santos e São Paulo.

"O sucesso do acordo anunciado no ano passado, com os três clubes de São Paulo, foi tão grande que buscamos novos parceiros. Agora, com Botafogo e Fluminense, teremos nossos produtos em 25% dos times da série A do Campeonato Brasileiro. E seguimos monitorando outros mercados para ampliar ainda mais a nossa atuação", afirmou José Luiz Sinti, gerente nacional de Patrocínios do Grupo Petrópolis.

Em nota, o Botafogo comunicou que o contrato prevê fornecimento da bebida em todas as atividades da equipe profissional - portanto, treinos e jogos. Ademais, a marca ficará estampada nos seguintes objetos: bolsas de massagem; squeezes; coolers; toalhas; geladeiras; sacochilas; e outros materiais.

Já o Fluminense informou que o acordo prevê fornecimento da bebida em todas as atividades da equipe profissional, bem como das categorias de base, do time feminino e do vôlei, desde os treinos até os jogos. Além disso, a marca também estampará materiais de campo. Ainda de acordo com o Tricolor, haverá ativações online junto ao clube.

"Esta ampliação da nossa atuação no futebol é um enorme orgulho para todos nós da TNT. É a demonstração de que o produto foi desenvolvido e aprovado pela elite do esporte mais popular do Brasil", complementa Livia Bassi, gerente de marketing da marca TNT no Grupo Petrópolis.

Conforme informou o Grupo Petrópolis, a bebida foi desenvolvida e pensada "para estimular a resistência de atletas amadores e do mais elevado nível que o esporte de alto rendimento exige".



Por fim, vale mencionar que os acordos entre TNT Sports Drink e os dois clubes foram intermediados pela Monday Marketing Esportivo - esta é uma empresa de marketing esportivo que conecta marcas ao esporte.