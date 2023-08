Maracanã poderá ficar até um mês fechado para realizar reparos no gramado

Rio - O Maracanã será fechado a partir do próximo sábado para reparos do gramado. O período de tempo em que o estádio não poderá receber jogos ainda é desconhecido, porém, de acordo com a jornalista Raisa Simplício, o local tem possibilidades de ficar interditado por até um mês.

A prioridade é que o Maracanã fique pronto para ser utilizado pelo Flamengo na final da Copa do Brasil ou pelo Fluminense em uma eventual semifinal de Libertadores. Com isso, o período de um mês de interdição pode acontecer. O estádio poderá ser reaberto antes, caso o Rubro-Negro jogue o primeiro jogo em caso na decisão da competição nacional. O jogo de ida deverá ocorrer no dia 17 de setembro.

Já era esperado por Fluminense e Flamengo que o Maracanã fosse interditado por um mês. No entanto, o fechamento estava planejado para acontecer em outubro, um mês antes da final da Libertadores, como preparação para receber a decisão da competição sul-americana.

No entanto, o mau estado do gramado do Maracanã chamou a atenção, principalmente após a vitória do Vasco sobre o Atlético-MG, no último domingo. Antes do fechamento, o estádio irá receber o jogo do Fluminense nesta quinta-feira, contra o Olimpia, pela Libertadores, e a partida do Flamengo, no próximo sábado, contra o Internacional, pelo Brasileiro.