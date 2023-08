Quadro de saúde de Zagallo mostra nova evolução, afirma boletim

Rio - O ídolo do futebol mundial, Mario Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, continua evoluindo em seu quadro de saúde. O tetracampeão respira sem ajuda de aparelhos, está lúcido e apresentando melhoras, de acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital Barra D'Or, localizado na Zona Oeste do Rio.

Mesmo diante do cenário, Zagallo, que está internado há uma semana para tratar de uma infecção urinária, segue sem previsão de alta. Ele tem sido acompanhado pela médica Márcia Ladeira, que cuida da sua saúde há mais de 20 anos.



Confira a nota completa:



"O nosso Zagallo segue internado no Hospital Barra D'Or para tratamento de infecção urinária, com evidências de melhora clínica e laboratorial, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, ainda sem previsão de alta hospitalar e sob cuidados da Dra. Márcia Ladeira".