Bela do Flamengo se prepara para o verão com um novo tratamento estético

Rio - A bela do Flamengo, Nanda Marques, apresentou uma novidade recentemente. A atriz das pegadinhas do João Kleber se submeteu a um tratamento fitness que troca da massa gorda por massa magra.



"Perde gordura, ganha músculos e definição. Recruta as fibras brancas que são as mais difíceis de forma rápida e eficaz", comenta Nanda. A modelo se impressionou com o método. "É um tratamento totalmente revolucionário. Estou impressionada com os resultados. Na primeira sessão já vi diferença", conclui.