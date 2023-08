Veja como Flamengo e Fluminense serão afetados no período sem o Maracanã

Rio - O Maracanã fechará por 20 dias para passar por um processo de recuperação do gramado. O estádio será fechado para jogos a partir do próximo domingo, dia 27, e não deve receber jogos pelo menos até 16 de setembro. O prazo dependerá do sorteio da final da Copa do Brasil.

A decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo ocorrerá nos dias 17 e 24 de setembro. O sorteio que definirá os mandos será realizado na próxima semana. Caso o Maracanã seja o palco da partida de volta, o estádio ficará fechado por mais uma semana para melhor recuperação do gramado.

Em 2023, o Maracanã já recebeu 55 jogos, sendo o estádio mais utilizado do país. Já com o gramado com sinais de desgaste, o estádio recebeu duas partidas em um intervalo inferior de 15 horas entre sábado (19) e domingo (20). Para piorar, Fluminense e Vasco jogaram sob chuva, o que piorou as condições do piso.

A atual condição do gramado preocupa o Fluminense. O Tricolor encara o Olimpia, do Paraguai, na próxima quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A comissão técnica teme que o time tenha dificuldade de impor seu estilo de toque de bola.

Flamengo e Fluminense terão que realocar jogos

Com o Maracanã fechado por 20 dias, Flamengo e Fluminense terão que buscar alternativas para mandar pelo menos uma partida cada em outro local. O Tricolor enfrenta o Fortaleza, no dia 3 de setembro, enquanto o Rubro-Negro encara o Athletico-PR, no dia 13.

O Fluminense negocia para levar o jogo contra o Fortaleza para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Segundo melhor mandante do Brasileirão, o Tricolor está invicto em casa, mas na única vez que jogou fora de casa, tropeçou (empate com o Atlético-MG justamente em Volta Redonda).

Já o Flamengo, por sua vez, não deve ficar no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro busca uma rota diferente do Fluminense e abriu conversas com o Corinthians para levar o jogo contra o Athletico-PR para a Neo Química Arena, em São Paulo.

Caso o jogo de ida da Copa do Brasil seja realizado no Maracanã no dia 17, o Fluminense poderá mandar o jogo contra o Cruzeiro, no dia 23, no estádio. Já em caso do estádio ser o palco do segundo jogo da decisão e a reabertura acontecer no dia 24, o Tricolor teria que buscar outra alternativa.