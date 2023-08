Presidente do Governo da Espanha, sobre desculpas de Luis Rubiales por beijar jogadora: 'Não são suficientes'

Espanha - Nesta terça-feira, 22, o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, falou sobre o beijo de Luis Rubiales em Jenni Hermoso, durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina 2023. Em conversa com os jornalistas, Sánchez classificou o gesto como inaceitável e disse que o pedido de desculpas de Rubiales não é suficiente. Ele também destacou como o ocorrido evidencia uma necessidade de melhoria no país.

"Em relação ao Sr. Rubiales e toda a polêmica que ocorreu. Em primeiro lugar, acho que elas, as jogadoras, fizeram de tudo para ganhar. Mas é verdade que houve algum comportamento, neste caso do Sr. Rubiales, que mostra que em nosso país ainda há um longo caminho a percorrer em termos de igualdade e respeito e nessa equiparação de direitos entre mulheres e homens", disse Pedro Sánchez.

"O que vimos foi um gesto inaceitável. As desculpas do Sr. Rubiales não são suficientes. Eu até acho que não são adequadas e que, portanto, o Sr. Rubiales deve continuar tomando medidas para esclarecer o que todos nós vimos", completou.

O CASO

Uma cena constrangedora marcou a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina 2023. Durante a entrega das medalhas de ouro para as jogadoras e membros da comissão técnica da Espanha, que venceu a Inglaterra por 1 a 0 na decisão , o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, deu um beijo na boca de Jenni Hermoso.

A situação, claro, repercutiu muito mal. O Ministro da Cultura e do Desporto da Espanha, Miquel Iceta, disse que a atitude de Rubiales foi inaceitável e exigiu um pedido de desculpas ( clique aqui e saiba mais ).

Pelas redes sociais, já após a cerimônia de premiação, Jenni Hermoso admitiu que não tinha gostado do que havia acontecido entre os dois. No entanto, horas depois, ela tentou explicar como viu tudo que passou para a agência de notícias EFE e mudou um pouco sua opinião

MAIS DESDOBRAMENTOS