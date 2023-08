Ex-meia do Fluminense encaminha acerto com clube da Série A

Rio - O meia Juan Cazares, de 31 anos, nascido no Equador, está perto de voltar a atuar pelo futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "GE", o jogador encaminhou um acerto com o América-MG. O seu último clube foi o Independiente, da Argentina.

Cazares teve passagens por clubes importantes do futebol brasileiro como Corinthians, Fluminense e Atlético-MG. Ele é considerado um jogador de grande talento, porém, problemas extracampo acabam fazendo com que o apoiador não renda o esperado.

A última passagem do equatoriano no Brasil foi pelo Fluminense em 2021. Ele entrou em campo em 37 jogos, fez um gol e deu quatro assistências. Saiu antes do começo da temporada seguinte rumo ao Metalist, da Ucrânia.