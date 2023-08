Botafogo anuncia parcial de ingressos comercializados para os jogos contra Defensa y Justicia e Bahia

Rio - Nesta terça-feira, 22, o Botafogo anunciou a parcial de ingressos comercializados para os jogos contra Defensa y Justicia e Bahia, válidos pela Sul-Americana e pelo Brasileirão, respectivamente. Para a partida contra o time argentino, já são 22 mil alvinegros confirmados. Já para o confronto diante da equipe de Salvador, 20 mil. Abaixo, veja mais informações:

BOTAFOGO x DEFENSA Y JUSTICIA

Os dois times medirão forças nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. De acordo com o Botafogo, o setor Leste Inferior está esgotado. Assim, o Setor Oeste Superior B foi desbloqueado (para comprar ingressos online para o jogo entre no site www.botafogo.com.br/ingresso ).

BOTAFOGO x BAHIA

As duas equipes se enfrentarão no domingo, a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda para o público geral terá início nesta quarta-feira, às 11h. O setor leste inferior já está esgotado (para comprar ingressos entre no site).