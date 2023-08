Visando a Copa do Mundo, Brasil sub-17 se apresenta na Granja Comary para período de treinos

Rio - A seleção brasileira sub-17 se apresentou nesta terça-feira (22), na Granja Comary, em Teresópolis, para um período de treinamentos visando a disputa da Copa do Mundo da categoria, que será realizada no mês de novembro, na Indonésia. Os jogadores ficarão no local até o dia 4 de setembro, quando retornam aos seus clubes.

Esse período de treinos faz parte da segunda fase de preparação do sub-17 após a conquista do Sul-Americano. Anteriormente, os atletas foram até a Cidade do México, onde enfrentaram a seleção local em duas oportunidades.

Dos 23 convocados, 13 campeões do Sul-Americano foram chamados. Por sua vez, Matheus Corrêa (Corinthians), Samuel (Santos), Ryan Francisco (São Paulo) e Marques Rickelme (São Paulo), são os estreantes na seleção canarinho.



O Brasil buscará o penta na Copa do Mundo Sub-17 deste ano - a Seleção venceu o Mundial nos anos de 1997, 1999, 2003 e 2019. A Canarinho, aliás, é a maior campeã do torneio, ao lado da Nigéria.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira sub-17:

Goleiros



Phillipe Gabriel - Vasco

Matheus Corrêa - Corinthians



César - Palmeiras



Laterais Direitos



Vitor Gabriel - Atlético Mineiro



Pedro Lima - Sport



Laterais Esquerdos



Souza - Santos



Marques Rickelme - São Paulo



Zagueiros



Vitor Reis - Palmeiras



Da Mata - Grêmio



João Victor - Flamengo



Samuel - Santos



Meio-Campistas



Luis Gustavo - Corinthians



Vitor Figueiredo - Palmeiras



Camilo - Grêmio



Guilherme - São Paulo



Dudu - Athletico-PR



Lorran - Flamengo



Atacantes



Kauã Elias - Fluminense



Ryan Francisco - São Paulo



Rayan - Vasco



Estevão - Palmeiras



Riquelme Fillipe - Palmeiras



Whalacy - Coritiba