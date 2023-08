Talisca brilha no fim, e Al-Nassr avança à fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia

Riad (SAU) - Foi com emoção, mas o Al-Nassr conseguiu a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Nesta terça-feira (22), a equipe do astro Cristiano Ronaldo perdia até os 43 minutos do segundo tempo para o Shabab Al-Ahli, do Emirados Árabes, mas marcou três vezes na reta final e venceu pelo placar de 4 a 2. O brasileiro Anderson Talisca foi o destaque da partida.

Talisca abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo para a equipe saudita. Yahya Al-Ghassani, no entanto, empatou sete minutos depois e virou o jogo para o Shabab Al-Ahli no primeiro lance da segunda etapa.



Nos últimos minutos, em meio à pressão com o risco de eliminação ainda na fase classificatória, Al-Ghannam empatou aos 43 do segundo tempo - o resultado levava o jogo para a prorrogação. Aos 50 minutos, a equipe comandada por Luís Castro virou o jogo com Talisca, de cabeça, e ainda teve tempo para o gol de Brozovic, aos 52.

Com o resultado, o Al-Nassr se classifica à fase de grupos da competição continental, e aguardo pelo sorteio das chaves, que será feito nesta quinta-feira (24).