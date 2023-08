Federação Espanhola falsificou declaração de Jenni Hermoso sobre beijo de Luis Rubiales, aponta site

Espanha - O caso do beijo de Luis Rubiales em Jenni Hermoso durante a premiação da Copa do Mundo Feminina 2023 ganhou um desdobramento importante. Isso porque, nesta terça-feira, 22, o site espanhol "Relevo" publicou que as declarações em que a jogadora minimiza o ocorrido não foram escritas por ela, mas sim pelo departamento de comunicação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

De acordo com a RFEF, Hermoso teria dito: "Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que a conquista de uma Copa do Mundo traz. O presidente e eu temos um ótimo relacionamento, seu comportamento com todos nós tem sido de dez e foi um gesto natural de carinho e gratidão. Não se pode exagerar num gesto de amizade e gratidão, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante". Segundo o site, tal declaração fez com que algumas autoridades não comentassem mais o ocorrido.

Ainda conforme a reportagem, durante o voo da delegação de Sydney até Doha - onde houve escala antes da chegada a Madrid -, Luis Rubiales implorou a Jenni Hermoso que gravassem juntos um vídeo com o pedido de desculpas e a explicação do ocorrido. Esse pedido, aliás, teria sido feito diante de jogadoras, staff, familiares, patrocinadores e diretoria. A atleta, segundo o site, negou.

ENTENDA O CASO

Uma cena constrangedora marcou a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina 2023. Durante a entrega das medalhas de ouro para as jogadoras e membros da comissão técnica da Espanha, que venceu a Inglaterra por 1 a 0 na decisão , o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, deu um beijo na boca de Jenni Hermoso.

A situação, claro, repercutiu muito mal. O Ministro da Cultura e do Desporto da Espanha, Miquel Iceta, disse que a atitude de Rubiales foi inaceitável e exigiu um pedido de desculpas.

Pelas redes sociais, já após a cerimônia de premiação, Jenni Hermoso admitiu que não tinha gostado do que havia acontecido entre os dois. Horas depois veio a suposta declaração em que a jogadora minimiza o caso.

DESDOBRAMENTOS

Por causa do beijo em Jenni Hermoso, Luis Rubiales foi denunciado ao Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD, na sigla em espanhol). A denúncia, obtida pelo site The Objective, foi movida por Miguel Galán, presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol ( veja mais detalhes aqui ).