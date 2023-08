Estrela da NBA é multada em R$ 500 mil após pedido público de troca

Rio - A NBA anunciou nesta terça-feira (22) que aplicou uma multa de 100 mil dólares (cerca de R$ 500 mil) ao ala-armador James Harden, do Philadelphia 76ers. O jogador, de 33 anos, foi multado pelo pedido público de troca e pela conduta com o presidente de operações de basquete da franquia, Daryl Morey.

James Harden defende o Philadelphia 76ers desde 2022. O jogador foi contratado com promessa de disputar título formando dupla com o pivô Joel Embiid, eleito o melhor jogador (MVP) da última temporada, mas não chegou perto do objetivo.

Recentemente, James Harden manifestou o desejo em sair do Philadelphia 76ers. No último dia 14, o ala-armador apareceu em um vídeo na China deixando clara a vontade de ser trocado e chamando Daryl Morey de mentiroso. Por conta disso, a NBA abriu uma investigação contra o jogador.

Segundo James Harden, Daryl Morey prometeu trocá-lo rapidamente caso ele ativasse a renovação automática do contrato por mais uma temporada. O ala-armador tinha o desejo de ser trocado com o Los Angeles Clippers, mas os Sixers não chegaram a um acordo.

No início do último mês, Harden aumentou sua insatisfação após descobrir que foi retirado do mercado e que estava nos planos dos Sixers para a próxima temporada. O dono da franquia, Josh Harris, tenta convencê-lo a permanecer por mais um ano.